حياة كريمة تطلق منفذا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة فى شارع المحطة بالجيزة

كتبت - مرام محمد

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الثلاثاء، منفذًا متنقلًا إلى شارع المحطة بحي جنوب الجيزة، لطرح اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرتها لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وأعلنت مؤسسة "حياة كريمة"، إطلاق مرحلة جديدة لمبادرتها لتوفير اللحوم والفراخ بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والشوادر المتنقلة في مختلف المحافظات.

وتطرح "حياة كريمة" من خلال منافذها الثابتة أو المتنقلة بالمحافظات، اللحوم المستوردة بـ185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدي (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدي (شادر) بـ310 جنيهات للكيلو، والفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا.



