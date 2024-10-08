اليوم السابع
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"حياة كريمة" تطلق اليوم 3 منافذ لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة فى الجيزة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 02:07 م
"حياة كريمة" تطلق اليوم 3 منافذ لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة فى الجيزة مبادرة حياة كريمة لتوزيع اللحوم
كتبت - مرام محمد

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أطلقت مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الثلاثاء، ثلاثة منافذ متنقلة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في محافظة الجيزة، وذلك ضمن مبادرة توفير اللحوم والدواجن بأسعار مدعمة فى المحافظات.

وتتمركز المنافذ بمحافظة الجيزة، اليوم، في المناطق الآتية: (الطالبية، جنوب الجيزة، طموه بأبو النمرس)، لطرح كيلو اللحم المستورد بسعر 185 جنيهًا.

وأعلنت مؤسسة "حياة كريمة"، إطلاق مرحلة جديدة لمبادرتها لتوفير اللحوم والفراخ بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والشوادر المتنقلة في مختلف المحافظات.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية وذلك ضمن الجهود المستمرة لتخفيف العبء الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.







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الطالبية



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