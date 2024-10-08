حياة كريمة تطرح اللحوم بـ185 جنيهًا فى الطالبية بالجيزة.. صور

كتبت - مرام محمد

طرحت مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الثلاثاء، كيلو اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيهًا، في حي الطالبية بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرتها لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين في المحافظات بأسعار مدعمة.

وشهد المنفذ منذ ساعات الصباح الباكر، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من اللحوم بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وافتتحت "حياة كريمة" العديد من المنافذ الثابتة بالمحافظات، وأطلقت أخرى متنقلة لتجوب شوارع الأحياء والمراكز والمدن والقرى، لتسهيل وصول المواطنين إلى اللحوم والدواجن بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وطرحت المؤسسة من خلال منافذها الثابتة أو المتنقلة اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدية (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدية (شادر) بسعر 310 جنيهات للكيلو، واللحوم المفرومة البلدية بسعر 190 جنيهًا للكيلو، وفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا، وطبق فرختين بـ140 جنيهًا.



أقبال المواطنين على منفذ حياة كريمة



اللحوم



حياة كريمة تطرح اللحوم بـ185 جنيهًا



منافذ حياة كريمة