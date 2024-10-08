اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 08:36 م
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حبس تاجر مواد مخدرة بتهمة حيازة كمية من الهيروين فى الشيخ زايد

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 02:24 م
حبس تاجر مواد مخدرة بتهمة حيازة كمية من الهيروين فى الشيخ زايد متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية من مخدر الهيروين.


اعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، وحيازته الهيروين لترويجه بين عملائه، وأرشد عن مصدر الحصول عليه، وتخزينه بمسكنه.


وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تفيد تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة.


رصد رجال المباحث تحركات المتهم، والمناطق التي يتردد عليها، وبإعداد كمين له تم القبض عليه بمدينة الشيخ زايد، وبحوزته كمية كبيرة من الهيروين المخدر.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
 







ضبط تاجر هيروين

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