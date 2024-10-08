اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 04:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تليفزيون "بريكس": كوبا تقدم طلبا رسميا لروسيا لتصبح دولة شريكة فى المجموعة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 01:04 م
تليفزيون "بريكس": كوبا تقدم طلبا رسميا لروسيا لتصبح دولة شريكة فى المجموعة بريكس
هافانا (أ ش أ)

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قال المدير العام للشئون الثنائية فى وزارة الخارجية الكوبية كارلوس بيريرا إن حكومة بلاده أرسلت طلبا إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للحصول على صفة دولة شريكة فى مجموعة بريكس.

وأضاف بيريرا - حسبما ذكر تليفزيون بريكس اليوم الثلاثاء، أن كوبا أرسلت طلبا بهذا الأمر إلى الرئيس الروسي الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة في الوقت الحالى .. مشيرا إلى أن بريكس تعزز مكانتها كلاعب رئيسي في السياسة العالمية، وأيضا كونها رمزا لآمال دول الجنوب علي مستوى العالم.

وأضاف التلفزيون أنه في الوقت الحالي، يوجد عشر دول أعضاء في مجموعة بريكس هي ( البرازيل والصين ومصر والهند وإيران والإمارات العربية المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا بالإضافة إلى جنوب أفريقيا) .. مشيرا إلى أن الحدث الرئيسي خلال رئاسة روسيا للمجموعة سيكون قمة بريكس التي سيتم عقدها في مدينة "قازان" خلال الفترة من 22 حتى 24 من شهر أكتوبر الجاري.







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