اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 06:29 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تقدم معسكر بولسونارو في الانتخابات البلدية البرازيلية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 01:00 ص
تقدم معسكر بولسونارو في الانتخابات البلدية البرازيلية جايير بولسونارو
أ ش أ

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سجل معسكر الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو تقدم العديد من مرشحيه بعد الجولة الأولى من الانتخابات البلدية البرازيلية يوم الأحد في اقتراع هام في ضوء الانتخابات الرئاسية عام 2026.


وشهد الحزب الليبرالي، الذي شكله بولسونارو، انتخاب اثنين من ممثليه في الجولة الأولى كعمدتين لاثنتين من عواصم الولايات الـ 26 في البرازيل، ريو برانكو (شمال) وماسيو (شمال شرق البلاد) حسبما أوردت إذاعة "لاك" السويسرية.


وفي ساو باولو، أكبر مدينة في أمريكا اللاتينية، جاء العمدة المنتهية ولايته ريكاردو نونيس، حليف جايير بولسونارو، في المركز الأول في الجولة الأولى، بحوالي 29.48% من الأصوات. وسيواجه في 27 أكتوبر جيليرمي بولس المدعوم من لولا (29.07%).


وفي ريو دي جانيرو، أعيد انتخاب إدواردو بايس المنتمي لتيار الوسط، المدعوم من لولا، لولاية رابعة، وفاز في الجولة الأولى بأكثر من 60% من الأصوات.







البرازيل

انتخابات البرازيل

اليمين المتطرف بالبرازيل

جايير بولسونارو




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