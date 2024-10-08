تأجيل محاكمة "هاكزر" بتهمة بتهمة انتحال الصفة لجلسة 22 أكتوبر

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة تشكيل عصابى بتهمة انتحال الصفة، والتخصص في تهكير صفحات المواطنين على "فيس بوك" والاستيلاء عليها، لجلسة 22 أكتوبر.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من عدد من المواطنين فوجئوا بقيام "هاكرز" بالاستيلاء على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك" وانتحلوا صفتهم وطلبوا من أصدقائهم تحويل أموال لهم.



وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، فى ضبط المتهمين بمنطقة قصر النيل ،وعرض المتهمين على النيابة العامة،التى قررت حبسهم واحالتهم لمحكمة الجنايات .

