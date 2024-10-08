اليوم السابع
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تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين لـ4 نوفمبر

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 01:42 م
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين لـ4 نوفمبر المستشار محمد السعيد الشربينى- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 15552 لسنة 2023، جنايات البدرشين، لجلسة 4 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.







جماعه ارهابية

البدرشين

اخبار الحوادث

المستشار محمد السعيد الشربينى




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