اليوم السابع
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تأجيل محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار لجلسة 3 نوفمبر

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 01:33 م
تأجيل محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار لجلسة 3 نوفمبر متهم - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى منطقة المطرية لجلسة 3 نوفمبر.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين داخل العقار، وضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار"ملك أحدهم"، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها 4 متر بعمق 7 متر – والأدوات المستخدمة في الحفر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت قراراها السابق.

 







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