تأجيل محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار لجلسة 3 نوفمبر

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى منطقة المطرية لجلسة 3 نوفمبر.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين داخل العقار، وضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار"ملك أحدهم"، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها 4 متر بعمق 7 متر – والأدوات المستخدمة في الحفر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت قراراها السابق.