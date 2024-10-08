اليوم السابع
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بدء تجربة طوارئ كبرى لرفع جاهزية التعامل مع الأزمات بمطار القاهرة الدولى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 12:50 م
بدء تجربة طوارئ كبرى لرفع جاهزية التعامل مع الأزمات بمطار القاهرة الدولى الفعالية
كتب أحمد مصطفى

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بدأت سلطات مطار القاهرة  الدولي منذ قليل  تنفيذ تجربة طوارئ واسعة النطاق على أرض مهبط المطار، بهدف تعزيز الكفاءة التدريبية لكافة الجهات المعنية بخطط إدارة الأزمات والطوارئ، بمشاركة فعالة من قوات الشرطة، والإسعاف، والدفاع المدني.

شهدت التجربة حضور عدد من القيادات البارزة بوزارة الطيران المدني، من بينهم رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ورئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، بالإضافة إلى نائب وزير الطيران المدني، الطيار منتصر مناع.

تمت التجربة داخل المهبط وساحة المطار مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الحركة الجوية أو عمليات المطار الاعتيادية، كما حرصت الجهات المسؤولة على تأمين حركة المرور داخل وخارج المطار.

تأتي هذه التجربة ضمن سلسلة التدريبات الدورية التي تُجريها مطارات مصر، استجابة لتعليمات سلطة الطيران المدني المصري والمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، بهدف التحقق من جاهزية المطارات لمواجهة أي حالات طارئة، والارتقاء بالمستوى التدريبي في مختلف التخصصات.

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