انتشال جثة طالب من نهر النيل بالحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

انتشل رجال الإنقاذ النهري جثة طالب تعرض للغرق في نهر النيل بالحوامدية، حيث استمرت عمليات البحث لمدة 4 أيام، حتى تم انتشال الجثة بمنطقة منيل شيحة في أبو النمرس، وتم نقلها إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالحوامدية، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن طالبا يدعى "كريم" تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، واستمرت عمليات البحث لمدة 4 أيام، حتى تم العثور على جثته اليوم بنهر النيل، بمنطقة منيل شيحة في أبو النمرس، وانتشالها، ليتم نقلها إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.