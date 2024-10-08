النيران تلتهم محتويات شقة عروسين بقرية ابشان ببيلا كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

التهمت النيران محتويات شقة عروسين، بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، وكان قد مضى على زواجهما قرابة الشهرين، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي.

وتلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي مركز شرطة بيلا بلاغًا حول نشوب حريق في شقة "محمد.ح..م"، 30 عامًا، ويقيم بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا.

وانتقل العقيد محمد يسري شاهين، مأمور مركز شرطة بيلا، رفقة المقدم ضياء راشد، رئيس مباحث المركز، وقوة من الحماية المدنية وسيارتي إطفاء إلى مكان الواقعة محل البلاغ.

وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق وبالفحص والمعاينة تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي أسفر عن اشتعال النيران في كل جانب بالشقة، وقد التهمت النيران لكل محتويات الشقة بالكامل، وتحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وتبين من التحقيقات الأولية لرجال الشرطة عن اشتعال النيران في الشقة بعد زواجه بحوالي شهرين وتجهيزها بمقتنيات غالية الثمن التهمتها النيران عبارة عن أجهزة كهربائية، وملابس، وأواني، وأثاث، ومقنيات أخرى خاصة بالعروسين كما أن الشقة أصبحت لا تصلح للمعيشة بعد تهالك جدرانها جراء الحريق.