القاهرة الإخبارية: تضارب للأنباء حول وقوع انفجارات فى مدينة أصفهان الإيرانية

أحمد علوى

أفادت القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها، منذ قليل، إن هناك تضاربا للأنباء حول وقع انفجارات فى مدينة أصفهان الإيرانية، ولم تصدر الجهات الرسمية أى بيانات فى هذا الصدد.

فيما تحدث وسائل إعلامية أن هناك انفجارات متعددة، وقعت منذ قليل، في مدينة أصفهان الإيرانية، غربي البلاد، وما زال السبب مجهولًا حتى الآن.

وناحية أخرى أثار توقيت الانفجارات مخاوف الإيرانيين عبر مواقع التواصل، وقالوا إنها تتزامن مع التدريبات العسكرية الجارية في المجال الجوي الإيراني.