اليوم السابع
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الطقس اليوم.. ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 06:00 ص
الطقس اليوم.. ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 33 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجة، ليسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع أن يشهد اليوم  تأثر البلاد بـ شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 36 درجة، والصغرى 20، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 22.







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