الأرجنتين.. إحباط محاولة شخص تهريب كوكايين داخل عبوات "مزيل العرق"

فاطمة شوقى

ألقت السلطات الأرجنتينية القبض على رجل حاول نقل 2 كيلو من الكوكايين مخبأة داخل عبوات "مزيل للعرق" فى أحد الحافلات، حسبما قالت صحيفة انفوباى الارجنتينية.



المخدر



وأشارت الصحيفة إلى أن شرطة قسم سلامة الطرق في "لاباز" على حافلة متجهة إلى بوينس آيرس، وعثروا أثناء التفتيش على 18 عبوة بلاستيكية لنوع من مزيل للعرق، بداخل حقيبة ظهر، وبعد التحقق تم اكتشاف أن الراكب كان يحاول تهريب 2 كيلو و444 جراما من الكوكايين ، من خلال تخبأتهم فى عبوات بلاستيكية لمزيل عرق.

وتعتبر هذه الطريقة من الطرق التى يتبعها تجار المخدرات فى الآونة الأخيرة فى محاولة لتهريبها، مثلما حدث فى كوستاريكا فى وقت سابق، حيث ضبط رجال الأمن في كوستاريكا أكثر طن من الكوكايين مخبأ وسط شحنة دقيق وكانت متجهة إلى أوروبا.

وضبط قوات الشرطة في كوستاريكا ضبطوا حوالى 1374 كيلوجرامًا من الكوكايين، حيث تم العثور عليها في محطة موين بمقاطعة ليمون جنوب غرب البلاد على حاوية تحتوي على نفس العدد من الطرود التي تحتوي على مخدرات جاهزة للشحن إلى بلجيكا عبر ميناء أنتويرب.

