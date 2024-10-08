ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 41 ألفا و965 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 41,965 شهيدا و97590 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.
أضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر وصل إثرها إلى المستشفيات 56 شهيدا و278 مصابا خلال 24 ساعة.
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 41,965 شهيدا و97590 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.
أضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر وصل إثرها إلى المستشفيات 56 شهيدا و278 مصابا خلال 24 ساعة.
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