اليوم السابع
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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 41 ألفا و965 شهيدا

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 01:59 م
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 41 ألفا و965 شهيدا اثار القصف الاسرائيلي على غزة
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 41,965  شهيدا و97590 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

أضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر وصل إثرها إلى المستشفيات 56 شهيدا و278 مصابا خلال 24 ساعة.







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