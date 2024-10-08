ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 41 ألفا و965 شهيدا

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 41,965 شهيدا و97590 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

أضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر وصل إثرها إلى المستشفيات 56 شهيدا و278 مصابا خلال 24 ساعة.