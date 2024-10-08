إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى وميكروباص بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.

تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى وميكروباص بالطريق الدولى دائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.