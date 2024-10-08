اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 08:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 08:38 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى وميكروباص بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.

تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى وميكروباص بالطريق الدولى دائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة  لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.







حادث سير

صحراوى البحيرة

وادى النطرون

محافظة البحيرة

تصادم ميكروباص

حوادث البحيرة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة