إصابة 5 طلاب بحادث سير على طريق كوبرى جامعة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

أصيب 5 طلاب بإصابات مختلفة بحادث سير أثناء استقلالهم سيارة ملاكي على طريق كوبري جامعة المنصورة، مما أدى إلى إصابتهم بارتجاج وكسور متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.



وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي على كوبري جامعة المنصورة، باتجاه طلخا، ووجود مصابين وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتم الدفع بثلاثة سيارات إسعاف.

وبالفحص تبين إصابة كل من أحمد حسن عبدالرؤوف، 18 سنة، مقيم بالمحلة الكبرى، باشتباه ما بعد الارتجاج، وعبدالله محمود محمود المتولي، 20 سنة، مقيم بمحلة دمنة مركز المنصورة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود محمد عبدالغفار، 19 سنة، مقيم بكفر الدبوسي مركز شربين، بكسر بالساعد الأيسر وكسر بالعمود الفقري، ومحمود محمد الزامل، 19 سنة، مقيم بالمنصورة، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومصطفى وائل مصطفى، 19 سنة، مقيم بطنطا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم طلاب بجامعة المنصورة، وتبين أن الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة وتم نقل المصابين لمستشفى المنصورة العام التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.