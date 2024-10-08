أخبار × 24 ساعة.. حياة كريمة تطرح اللحوم بأسعار مخفضة بالأسمرات وحلوان

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

السفير التركى: مصر لديها تكامل اقتصادي ودولة جاذبة للمستثمرين

حياة كريمة تطرح اللحوم بأسعار مخفضة بالأسمرات وحلوان.. فيديو

فتح باب التقدم للمشاركة في مسابقة الأزهر السنوية للقرآن الكريم 2024– 2025م

وزير التموين يشدد على متابعة توافر السلع فى الأسواق بأسعار مناسبة

وزارة الزراعة تنفى إغلاق حديقة الزهرية بالزمالك وتؤكد: مفتوحة أمام الجمهور

وزارة التضامن: صرف دعم نقدى للأشخاص ذوى الإعاقة بـ10 مليارات جنيه سنويا

الطقس غدا.. ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والعظمى فى القاهرة 33 درجة

وزير الصحة: 7 مليارات جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة سنويا خلال 3 شهور

الرئيس السيسى يوجه بترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات وخفض مديونية الحكومة

تصوير جوى.. شاهد أول قطار ركاب بعد تشغيله فى سيناء

وزيرة التضامن تستعرض أهمية المشروعات التنموية والتأهيل المهني

شيخ الأزهر يقرر إعفاء طلاب فلسطين من مصروفات المعاهد والجامعة

التعليم: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالمدارس المصرية اليابانية

مرصد الأزهر يستعرض أبرز انتهاكات مارسها الاحتلال على مدار عام من الإبادة

«100 يوم صحة» قدمت أكثر من 105 ملايين و598 ألف خدمة مجانية خلال 67 يوما