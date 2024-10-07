اليوم السابع
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وزير الدفاع الإسرائيلى: الرد المرتقب على هجمات إيران الصاروخية "سيكون مستقلا"

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 04:18 ص
وزير الدفاع الإسرائيلى: الرد المرتقب على هجمات إيران الصاروخية "سيكون مستقلا" جالانت
محمد جمال

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اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت، أن الرد المرتقب على هجمات إيران الصاروخية "سيكون مستقلا"، فاتحا المجال أمام إمكانية ضرب أهداف نووية لطهران.

وقال جالانت لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن إسرائيل تنسق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة بينما تستعد للرد على إيران، لكنها "ستتخذ قراراتها المستقلة" حول كيفية الرد.


ويراقب الشرق الأوسط عن كثب السيناريوهات المحتملة للضربة الإسرائيلية المرتقبة على إيران، ردا على الهجوم الصاروخي الذى شنته الأخيرة على إسرائيل قبل أيام.







جالانت

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