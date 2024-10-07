وزير الخارجية ونظيره الإيرانى يبحثان هاتفيا التطورات فى منطقة الشرق الأوسط

(أ ش أ)

بحث الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، وعباس عراقجى وزير خارجية إيران، خلال اتصال هاتفى اليوم الاثنين، حيث تناول الوزيران التطورات المتسارعة فى منطقة الشرق الأوسط وفى مقدمتها التطورات التى يشهدها لبنان وقطاع غزة، والأهمية البالغة لوقف التصعيد فى المنطقة فى ضوء ما يجرى فى كل من لبنان والأرض الفلسطينية المحتلة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، بأن وزير الخارجية أعرب لنظيره الإيراني عن قلق مصر البالغ من التصعيد المتزايد بالمنطقة واتساع رقعة الصراع في الاقليم مما يُنذر بعواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، مؤكداً على ضرورة العمل على خفض التوترات وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة لتجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية والتي قد تؤدى لتداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار شعوب المنطقة بأسرها.

كما استعرض وزير الخارجية موقف مصر من التطورات المتلاحقة بجنوب لبنان، مؤكداً رفض مصر الكامل المساس بالسيادة اللبنانية والضرورة المُلحة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.

وشدد على أهمية تمكين المؤسسات اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبنانى باعتباره الطرف القادر على تحقيق الاستقرار للبلاد في ظل المشهد السياسي الراهن.. مؤكدا على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره.

كما أكد على استمرار تقديم مصر لكافة أشكال الدعم السياسي والإنساني لدعم لبنان لمواجهة المحنة الحالية.

وتناول وزير الخارجية الشغور الرئاسي في لبنان، مؤكداً على أهمية دعم جميع الأطراف للبنان في هذه المرحلة الحرجة لانتخاب رئيساً للبلاد.

كما شدد على الأهمية البالغة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على كل من قطاع غزة والضفة الغربية والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.