هاريس وترامب يحييان الذكرى الأولى لهجوم 7 أكتوبر

كتبت ــ ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية، إن كلا المرشحين فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، الديمقراطية كامالا هاريس والجمهورى دونالد ترامب يخططان لإحياء الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى "السابع من أكتوبر"، والتي تأتى قبل أقل من شهر من يوم الانتخابات فى وقت تظل فيه قضايا السياسة الخارجية حاضرة فى أذهان الناخبين.

ستكون هاريس فى العاصمة واشنطن للمشاركة فى فعالية بهذه المناسبة، وسيقوم زوجها الرجل الثانى دوج إيمهوف بزراعة شجرة تذكارية فى حديقة مقر إقامة نائب الرئيس، وفقا لمسئول بالبيت الأبيض. وستكون شجرة رمان، والتي ترمز للأمل والحق فى اليهودية، وفقا للصحيفة.

وستلقى هاريس كلمة مختصرة، تتحدث فيها عن التزامها بمنع أى شىىء مثل عملية السابع من أكتوبر. وسيحضر إيمهوف، يهودى الديانة، صلاة فى النصب التذكارى لـ 7 أكتوبر باللجنة اليهودية الأمريكية فى واشنطن.

أما الرئيس السابق دونالد ترامب، فسيلقى كلمة بمناسبة 7 أكتوبر، وذلك فى فعالية فى ناديه للجولف فى فلوريدا.

ورجحت صحيفة ذا هيل، أن يستغل ترامب المناسبة لمهاجمة الرئيس جو بايدن وهاريس، مثلما فعل على مدار الأشهر عند حديثه عن إسرائيل وهجمات حماس.

وكانت إسرائيل قد تعرضت لأسوأ هجوم فى تاريخها منذ حرب السادس من أكتوبر، فى 7 أكتوبر 2023، أسفر عن سقوط 1200 قتيل، ترتب عليه شن الدولة العبرية عدوانا وحشيا على قطاع غزة لا يزال مستمرا حتى الآن، وأسفر عن سقوط أكثر من 42 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء.