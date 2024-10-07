هاريس ترد على انتقادات الجمهوريين لها لعدم إنجابها: "لسنا فى الخمسينيات"

كتبت ــ ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية فى سباق الانتخابات الأمريكية 2024، والمرشح لمنصب النائب حاكم مينيسوتا تيم والز قد بدآ معا حملة إعلامية تستمر أسبوعا بدءا من الأحد بعد أن تعرضا لانتقادات بسبب تجنبهما المقابلات الإعلامية إلى حد كبير منذ تغير السباق بانسحاب الرئيس جو بايدن قبل شهرين.

وفى مقابلة أجرتها هاريس مع بودكاست "سموها أبى" والذى يحظى بشهرة واسعة بين النساء من جيل الشباب، رفضت المرشحة الديمقراطية انتقادات بعض الجمهوريين لها لعدم إنجابها أطفالا. وردت على ذلك بالحديث عن حبها لأبناء زوجها، وقالت إن العائلة تأتى فى أشكال عديدة.

وقالت هاريس إنها تشعر بالأسف إزاء حاكم أركنساس الجمهورية سارة هوكابى ساندرز التي أشارت فى لقاء مفتوح مع ترامب الشهر الماضى إلى أن نائبة الرئيس ليس لديها ما يبقيها متواضعة لأنها ليس لديها أطفالا بيولوجيين.

وقالت هاريس: أشعر بالأسف لها، وسأقول لكم لماذا، لأنى لا أعتقد أنها تفهم أن هناك الكثير من النساء هنا يطمحن إلى التواضع، وكثير من النساء لديهن الكثير من الحب فى حياتهن، والعائلة فى حياتهن والأطفال فى حياتهن، وأعتقد أنه من المهم للغاية أن تشجع النساء بعضهن البعض.

وتابعت قائلة إننا لدينا عائلة بالدم وعائلة بالحب، ولدى كليهما، وأعتقد أن هذه نعمة كبيرة. وقالت هاريس عن ابنى زوجها، كول وإيلا أيمهوف، أنها تحبهما للغاية، والعائلة تأتى فى أشكال كثيرة، وأعتقد أن الجميع يفهم باننا لم نعد فى الخمسينيات.

ومن المقرر أن تجرى هاريس عدة مقابلات هذا الأسبوع، بينما مقابلة خاصة مع برنامج 60 دقيقة على قنا CBS مساء الاثنين ، والتي رفض منافسها الجمهورى دونالد ترامب المشاركة فيها.