سول: مستعدون للاستفزازات الكورية الشمالية من خلال التعاون الوثيق مع أمريكا

سول (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الكورى الجنوبى جو تيه-يول، اليوم الاثنين، أن الحكومة الكورية الجنوبية ستحافظ على استعدادها ضد الاستفزازات الكورية الشمالية المحتملة من خلال التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة.

وأشار جو - خلال جلسة استماع برلمانية وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " - إلى أن التعاون الراسخ بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مستمر، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر.

وأضاف جو أن سول ستواصل تعزيز تعاونها مع الحكومة اليابانية الجديدة من أجل الحفاظ على الزخم الإيجابي ، قائلا «سنعمل جاهدين من أجل توسيع التعاون الذي يركز على المستقبل مع الحكومة اليابانية المشكلة حديثا».