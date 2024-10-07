حصاد الوزارات.. التضامن: صرف دعم نقدى لذوى الإعاقة بـ10 مليارات جنيه سنويا

كتب محمود راغب

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة التضامن: صرف دعم نقدى للأشخاص ذوى الإعاقة بـ10 مليارات جنيه سنويا

وزير الخارجية ونظيره الإيرانى يبحثان هاتفيا التطورات فى منطقة الشرق الأوسط

وزير الصحة: 7 مليارات جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة سنويا خلال 3 شهور

وزير الصحة لـ"النواب": تغطية 85% من المواطنين بالتأمين الصحى الشامل 2027

وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا ينشط جهاز المناعة لإنتاج الأجسام مضادة للفيروس

وزارة التعليم توجه بصرف مستحقات العاملين بالحصة دون تأخير

هيئة الدواء توضح طرق الكشف الذاتى عن سرطان الثدى

3 طرق للتقديم على وظائف وزارة العمل.. تفاصيل

البيئة والتنمية المحلية يسلمان المحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد بالقاهرة

لطلاب المرحلة الثانوية.. اعرف مواد التربية المهنية وكيفية التقييم بها