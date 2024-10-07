اليوم السابع
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جيش الاحتلال يعلن استهداف البنية التحتية لحزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 01:13 ص
جيش الاحتلال يعلن استهداف البنية التحتية لحزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت قصف
محمد جمال

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تتصاعد ألسنة اللهب من الضاحية الجنوبية فى بيروت عقب إعلان الجيش الإسرائيلى استهداف البنية التحتية لحزب الله، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأكدت أن الغارات الأخيرة فى الضاحية الجنوبية استهدفت مستودعات للصواريخ.

من ناحية أخرى، أكدت مستشفى رمبام الإسرائيلى استقبال 6 إصابات حتى الآن جراء سقوط صواريخ في حيفا،  وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية إصابة شخصين بين متوسطة وخطيرة فى طبريا جراء إطلاق الصواريخ باتجاه المدينة.

وأعلن حزب الله اللبنانى استهداف صواريخ "فادى 1" قاعدة الكرمل جنوب حيفا دفاعا عن لبنان وشعبه، كما أعلن الحزب قصف قاعدة نيمرا غرب طبريا دعما لفلسطين ودفاعا عن لبنان.

 







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