بلينكن: حان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه قد حان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يعيد الرهائن إلى ديارهم ويحمي إسرائيل ويخفف معاناة الفلسطينيين.

وكان قد أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، أن واشنطن ستبذل قصارى جهدها حتى يتحقق وقف إطلاق النار في غزة .

وقال بايدن، في بيان بثه البيت الأبيض عبر موقعه الرسمي، "إننا لن نتوقف عن العمل من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يعيد الرهائن إلى منازلهم ويسمح بزيادة المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة على الأرض وضمان أمن إسرائيل وإنهاء الحرب".



كما أشار إلى أن الجانب الفلسطيني أيضًا يستحق أن يحيا في أمن وكرامة وسلام.



ويأتي ذلك في الذكرى السنوية الأولى على انطلاق عملية "طوفان الأقصى" وبدء الحرب على قطاع غزة.

ومن جانبها، جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الصراع والإفراج غير المشروط عن المحتجزين الإسرائيليين في القطاع، في ذكرى مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر.

وقالت فون دير لاين - في بيان أوردته قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الاثنين إنه "بعد مرور عام، فإن الوضع الإنساني في قطاع غزة مروع"،مضيفة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل بذل قصارى جهده لحشد المساعدات المالية وتسهيل عمليات إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني،والآن في لبنان أيضا".