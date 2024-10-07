بريطانيا تسحب أسر موظفى سفارتها من إسرائيل بعد تصاعد حدة التوتر

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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الإثنين، سحب أسر موظفي سفارتها من إسرائيل نظرًا للتصعيد المستمر مع حزب الله اللبناني.



وذكرت الخارجية البريطانية ،على موقعها الإلكتروني، "كإجراء احترازي يعقب حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة، تم سحب أفراد عائلات موظفي السفارة البريطانية من إسرائيل بشكل مؤقت غير أن العاملين بالسفارة باقون هناك".



يُذكر أن الحكومة البريطانية قد أوصت رعاياها في وقت سابق بمغادرة لبنان على الفور نظرًا لتصاعد حدة التوترات بين إسرائيل وحزب الله،بينما لم يُطلب من المواطنين البريطانيين المقيمين في إسرائيل بمغادرتها، لكن تم إبلاغهم فقط بأن المساعدة القنصلية "محدودة للغاية".