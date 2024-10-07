اليوم السابع: الرئيس السيسى يوجه بترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى يوجه بترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات

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