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الطقس غدا.. ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والعظمى فى القاهرة 33 درجة

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 03:28 م
الطقس غدا.. ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والعظمى فى القاهرة 33 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجة، ليسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع أن يشهد غدا تأثر البلاد بـ شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 36 درجة، والصغرى 20، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة.







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