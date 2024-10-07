اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2024 06:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش الإسرائيلى: إصابة سيدتين فى إطلاق صواريخ من قطاع غزة على تل أبيب

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 12:05 م
الجيش الإسرائيلى: إصابة سيدتين فى إطلاق صواريخ من قطاع غزة على تل أبيب قصف غزة
غزة (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش الإسرائيلى عن إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة على تل أبيب بوسط إسرائيل بالتزامن مع ذكرى السابع من أكتوبر.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الاثنين، عن خدمة الإسعاف الإسرائيلية قولها "إن الهجمات الصاروخية أسفرت عن إصابة سيدتين بجروح طفيفة وأكدت أنهما بحالة جيدة".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن خمسة صواريخ أطلقت من خان يونس جنوبي قطاع غزة في هذا الهجوم.. وأدى إطلاق الصواريخ إلى انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب والبلدات المحيطة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد حذر أمس من أنه من المرجح أن تطلق حماس صواريخ على وسط إسرائيل في الذكرى الأولى للسابع من أكتوبر.







الجيش الإسرائيلى

قطاع غزة

تل أبيب

عام على حرب غزة

عام على طوفان الأقصى

حرب غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

ذكرى عام على طوفان الاقصى

ذكرى عام على عدوان غزة

بنيامين نتنياهو

نتنياهو

غزة

جو بايدم

هنية

اسماعيل هنية

إسماعيل هنية

يحيي السنوار

يحيى السنوار

السنوار

حماس

حركة حماس

وقف اطلاق النار فى غزة

اخبار غزة

شهداء غزة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة