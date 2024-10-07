الجيش الإسرائيلى: إصابة سيدتين فى إطلاق صواريخ من قطاع غزة على تل أبيب

غزة (أ ش أ)

أعلن الجيش الإسرائيلى عن إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة على تل أبيب بوسط إسرائيل بالتزامن مع ذكرى السابع من أكتوبر.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الاثنين، عن خدمة الإسعاف الإسرائيلية قولها "إن الهجمات الصاروخية أسفرت عن إصابة سيدتين بجروح طفيفة وأكدت أنهما بحالة جيدة".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن خمسة صواريخ أطلقت من خان يونس جنوبي قطاع غزة في هذا الهجوم.. وأدى إطلاق الصواريخ إلى انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب والبلدات المحيطة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد حذر أمس من أنه من المرجح أن تطلق حماس صواريخ على وسط إسرائيل في الذكرى الأولى للسابع من أكتوبر.