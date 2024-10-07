اليوم السابع
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البنتاجون: نسعى إلى خفض التصعيد الإقليمى

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 09:22 م
البنتاجون: نسعى إلى خفض التصعيد الإقليمى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"
وكالات

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنها تقر بحق إسرائيل في الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني لكننا نريد خفض التصعيد الإقليمي.

وأضافت أنها تبذل جهودا مضنية لتجنب صراع إقليمي أوسع، مشددا على ضرورة عدم اتخاذ خطوات تؤدي إلى التصعيد أو سوء التقدير.

وفى سياق آخر، قالت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، إن 10 رجال إطفاء استشهدوا فى غارة إسرائيلية استهدفت مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل فى بلدة برعشيت جنوب لبنان.

وأضاف مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، أن رجال الإطفاء كانوا داخل المبنى التابع للدفاع المدني، يستعدون للانطلاق نحو مهامهم الإنقاذية.







البنتاجون

وزارة الدفاع الأمريكية

إسرائيل

إيران




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