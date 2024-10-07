اليوم السابع
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الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان عدد من المبانى بالضاحية الجنوبية لبيروت

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 10:06 م
الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان عدد من المبانى بالضاحية الجنوبية لبيروت الاحتلال
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان عدد من المباني في منطقتي برج البراجنة والحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت، ويعلن إطلاق أكثر من 170 صاروخا من جنوب لبنان على إسرائيل اليوم.


ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.
من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".







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