أنصار قيس سعيد يحتفلون بتصدره النتائج الأولية للانتخابات التونسية.. فيديو

إيمان حنا

بدأ أنصار الرئيس التونسى قيس سعيد الاحتفالات فى شارع الحبيب بورقيبة، بعد ظهور التقديرات الأولية لنتائج التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024 والتى قدمتها مؤسسة استطلاع الآراء فى تونس سيجما كونساى، وأشارت لتصدره النتائج، وفق إذاعة موزاييك التونسية.

وزار قيس سعيد مقر حملته الانتخابية، وأدلى بتصريح قال فيه إن تونس تعيش استكمالا للثورة، مشيرا إلى أن الشعب التونسى أظهر وعيًا غير مسبوق .

وبخصوص التقديرات التي أعلنت عنها مؤسسة "سيجما كونساي"، شدد قيس سعيد على إنها استطلاع آراء والنتائج الأولية تعلن عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاثنين في إطار احترام القانون.

وكانت مدير مؤسسة استطلاع الآراء "سيجما كونساي"، قد قدمت مساء الأحد التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل تونس وأظهر فوز قيس سعيد بنسبة أصوات بلغت 89.2%.

ومن جهة أخرى بلغت النسبة الأولية للإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد بتونس 27.7 بالمائة، أى ما يعادل مليونين و704 آلاف و155 ناخبا، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.