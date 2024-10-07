آثار مدمرة لقصف حزب الله لمدينة حيفا وسقوط 10 مصابين على الأقل.. فيديو

استهدف حزب الله اللبنانى مدينة حيفا شمالي إسرائيل بهجمات صاروخية، وعرضت القاهرة الإخبارية لقطات خاصة للآثار المدمرة لقصف حزب الله لمدينة حيفا.
وأعلن الحزب عن إطلاق هجوم بصواريخ "فادي 1" على قاعدة الكرمل العسكرية الإسرائيلية جنوبي حيفا، ردا على الغارات الإسرائيلية العنيفة على لبنان.
سقوط صاروخ أطلقه حـ.ـزب الله على أحد المناطق بحيفا #القاهرة_الإخبارية #لبنان #جنوب_لبنان pic.twitter.com/E8OnRICz6Z— القاهرة الإخبارية - AlQahera News (@Alqaheranewstv) October 6, 2024
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 15 صاروخا أطلقت من لبنان نحو شمال إسرائيل، في إشارة إلى الهجوم على حيفا، ثالث أكبر مدن إسرائيل.
وكشفت صور تضرر مناطق من مدينة حيفا، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 10 أشخاص أصيبوا في الهجوم.
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