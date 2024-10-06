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نيويورك تايمز فى 73: الإسرائيليون أجبروا على التنازل عن مزايا عسكرية بعد 6 أكتوبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 02:50 م
نيويورك تايمز فى 73: الإسرائيليون أجبروا على التنازل عن مزايا عسكرية بعد 6 أكتوبر عدد نيويورك تايمز يوم 31 أكتوبر 1973
كتبت رباب فتحى

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فى عددها الصادر 31 أكتوبر 1973، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن الإسرائيليين قولهم إنهم مجبرون على التنازل أو تعليق المزايا العسكرية التي اكتسبها جيشهم في الأيام الأخيرة قبل حرب 6 أكتوبر، فى الوقت الذى حرصت فيه الولايات المتحدة على تعزيز الاتصالات الدبلوماسية الجديدة مع مصر.

وعرضت مصر حينها إطلاق سراح أسرى الحرب الإسرائيليين بشرط انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط وقف إطلاق النار في 22 أكتوبر. وقال متحدث باسم الحكومة إن القيادة العليا المصرية أصدرت تعليمات "بأن أسرى الحرب والجرحى الإسرائيليين لن يتم تبادلهم إلا عندما تعود القوات الإسرائيلية إلى خط وقف إطلاق النار في 22 أكتوبر" وفقًا لقرارات مجلس الأمن.

نيويورك تايمز
نيويورك تايمز






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