كل ما تريد معرفته عن الشلل الدماغى فى اليوم العالمي له

كتبت فاطمة خليل

الشلل الدماغي هو إعاقة تستمر مدى الحياة ولا يوجد علاج معروف له حتى الآن، ومن أجل زيادة الوعي وتثقيف الناس حول هذه الحالة الصحية، يتم الاحتفال باليوم العالمي للشلل الدماغي عالميًا في 6 أكتوبر من كل عام، فى هذا التقرير نتعرف على كل المعلومات حول الشلل الدماغى، بحسب موقعى cnbc وindia.

ما هو الشلل الدماغي؟

يشير الشلل الدماغي إلى مجموعة من الاضطرابات العصبية التي تظهر في سن مبكرة جدًا وتؤثر بشكل دائم على حركة الجسم وتنسيق العضلات مدى الحياة.



ويحدث الشلل الدماغي بسبب أي ضرر أو تشوهات داخل الدماغ النامي عند الأطفال، أي تشوهات من هذا القبيل تعطل قدرة الدماغ على التحكم في الحركة والحفاظ على الوضع والتوازن.



يشير مصطلح "دماغي" إلى الدماغ بينما تشير كلمة "شلل" إلى فقدان أو ضعف الوظيفة الحركية.

أنواع الشلل الدماغي

وفقًا لمراكز السيطرة على الاضطرابات والوقاية منها، هناك أربعة أنواع رئيسية من الشلل الدماغي والتي يتم تصنيفها وفقًا للمنطقة المتأثرة بها في الدماغ، وهي:



الشلل الدماغي التشنجي (تصلب العضلات)

الشلل الدماغي الحركي (حركات لا يمكن السيطرة عليها)

الشلل الدماغي الرنحي (ضعف التوازن والتنسيق) الشلل الدماغي المختلط (مزيج من أكثر من نوع من أنواع الشلل المذكورة) بعد سنوات من الجهود التي بذلها الأطباء، لم يتم العثور على علاج مادي لعلاج الشلل الدماغي. ومع ذلك، يمكن لبعض العلاجات الداعمة والأدوية والجراحة أن تساعد العديد من الأفراد على تحسين مهاراتهم الحركية.

أعراض الشلل الدماغي

وفقًا لمراكز السيطرة على الاضطرابات والوقاية منها، فإن علامات وأعراض الشلل الدماغي تختلف من شخص لآخر حيث توجد أنواع ومستويات مختلفة من الإعاقة.



ومع ذلك، فإن العلامة الرئيسية التي تشير إلى أن الطفل قد يكون مصابًا بالشلل الدماغي يمكن الإشارة إليها من خلال التأخر في الأنشطة الحركية مثل التدحرج أو الجلوس أو الوقوف أو المشي.



وبصرف النظر عن ذلك، فإن بعض الأعراض الأخرى هي:

نقص تنسيق العضلات عند أداء الحركات الإرادية. تيبس العضلات أو شدها وردود الفعل المبالغ فيها.

ضعف في أحد الأطراف أو أكثر.

المشي على أصابع القدمين.

تغيرات في قوة العضلات.

اهتزاز أو حركات عشوائية لا إرادية في أي جزء محدد من الجسم.

تأخر في الوصول إلى المهارات الحركية عند الأطفال.

صعوبة في الحركات الدقيقة مثل الكتابة أو الإمساك بالأشياء.

تشخيص الشلل الدماغي

تشمل خيارات التشخيص لتحديد التشوهات والإصابات في بنية الدماغ التصوير بالرنين المغناطيسي أو الاشعة المقطعية، بالإضافة إلى الاختبارات الجينية والفحص الأيضي لاستبعاد الحالات الأساسية الأخرى ذات الأعراض المماثلة.

علاجات الشلل الدماغي

لا يوجد علاج نهائي لهذا المرض لكن التكنولوجيا المساعدة مثل لوحات المفاتيح الخاصة، وتطبيقات الهاتف المحمول، وأنظمة الاتصالات المعتمدة على الكمبيوتر تمكن الأفراد ذوي القدرات البدنية المحدودة من تحقيق قدر أكبر من الاستقلال في أنشطتهم اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العلاج الآلي فعال في تعزيز قوة العضلات والمهارات الحركية. كما أن العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل يشكلان أيضًا جزءًا لا يتجزأ من علاج الشلل الدماغي.