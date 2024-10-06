اليوم السابع
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كرمئيل الإسرائيلية: سماع دوي انفجارات بالبلدة ومحيطها دون تفعيل الإنذارات

الأحد، 06 أكتوبر 2024 06:07 م
كرمئيل الإسرائيلية: سماع دوي انفجارات بالبلدة ومحيطها دون تفعيل الإنذارات قصف
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن بلدية كرمئيل تعلن عن أصوات انفجارات سمعت في البلدة ومحيطها دون تفعيل الإنذارات والحدث قيد المراجعة. 

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.
من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".
 







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