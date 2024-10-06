غدا فى اليوم السابع.. الرئيس السيسى: نصر أكتوبر سيبقى نقطة فارقة فى تاريخ مصر

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى: نصر أكتوبر المجيد سيبقى نقطة فارقة فى تاريخ مصر المعاصر

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الرئيس السيسى: نصر أكتوبر المجيد سيبقى نقطة فارقة فى تاريخ مصر المعاصر.. الرئيس: التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة هو الحصن المنيع لصون الدولة.. ورجال وقادة العسكرية المصرية سطروا أروع ملاحم الفداء والتضحية لاسترداد أرض سيناء الطاهرة



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