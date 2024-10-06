علا الشافعى: سماع أغاني النصر المحببة أهم طقوسى في ذكرى حرب أكتوبر

كتب أحمد عبد الرحمن

كشفت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، عن طقس خاص بها، تمارسه في كل ذكرى لانتصارات السادس من أكتوبر، قائلة: "لازم أصحى الصبح أشغل كل الأغاني اللي بحبها عن نصر أكتوبر".

وقالت رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، خلال تغطية قناة "CBC"، في الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر، مع الإعلامية منى عبد الغنى، إننا نحتاج استعادة روح أكتوبر، فهناك أغانٍ لم تأخذ حقها، حيث نعيد اكتشاف بعض الأعمال التي نسيناها في حرب أكتوبر.

واستعادت الكاتبة الصحفية علا الشافعى يوم الاحتفال بنصر أكتوبر، في ماسبيرو، قائلة: كان الفنانونيبيتون في ماسبيرو لتسجيل أغانيهم، منهم بليغ حمدي، وكذا عبد الحليم، مشيرة إلى أن الحالة الوجدانية تعكس لنا مدى تأثير الفن على الشعب المصرى.