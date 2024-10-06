اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2024 08:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

علا الشافعى: حجم الأفلام التي تناولت حرب أكتوبر لا تليق بعظمة النصر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 06:42 م
علا الشافعى: حجم الأفلام التي تناولت حرب أكتوبر لا تليق بعظمة النصر علا الشافعى
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلطت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، الضوء على السينما والقوى الناعمة وعلاقتها بحرب أكتوبر، مشيرة إلى أن هناك أفلاما قليلة تناولت حرب أكتوبر، وهذا لا يليق بعظمة ومجد حرب أكتوبر.

وكشفت رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، خلال تغطية قناة "CBC"، في الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر، عن أن هناك أفلاما عن حرب أكتوبر نعيش معها حالة نوستالجيا كبيرة جدا، حيث مر 50 عاما على فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"، والذى أعيد فيه تمثيل بعض مشاهد الحرب، مقدمة الشكر لمن شاكر في هذا الفيلم وقدموا لنا فيلما يبقى في ذاكرتنا فترة طويلة.

ولفتت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، إلى أنه عندما أنتج فيلم "الممر" شهدت شاشات العرض ازدحاما كبير، ما يدل على أن لدينا جيشا متعطشا لمعرفة هويته وبلده وتاريخه.







حرب أكتوبر

نصر أكتوبر

حرب أكتوبر 1973

نصر أكتوبر 1973

ذكرى نصر أكتوبر

الذكرى 51 لنصر أكتوبر

بطولات أكتوبر

مصر تنتصر على إسرائيل

هزيمة إسرائيل في أكتوبر

حرب يوم الغفران

نصر أكتوبر المجيد

ذكرى حرب أكتوبر 1973

ذكرى نصر أكتوبر1973

أفلام عن نصر أكتوبر

حكايات عن نصر أكتوبر

أفلام وثائقية عن نصر أكتوبر

ملحمة أكتوبر

اليوم السابع بلس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة