علا الشافعى: حجم الأفلام التي تناولت حرب أكتوبر لا تليق بعظمة النصر

كتب أحمد عبد الرحمن

سلطت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، الضوء على السينما والقوى الناعمة وعلاقتها بحرب أكتوبر، مشيرة إلى أن هناك أفلاما قليلة تناولت حرب أكتوبر، وهذا لا يليق بعظمة ومجد حرب أكتوبر.

وكشفت رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، خلال تغطية قناة "CBC"، في الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر، عن أن هناك أفلاما عن حرب أكتوبر نعيش معها حالة نوستالجيا كبيرة جدا، حيث مر 50 عاما على فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"، والذى أعيد فيه تمثيل بعض مشاهد الحرب، مقدمة الشكر لمن شاكر في هذا الفيلم وقدموا لنا فيلما يبقى في ذاكرتنا فترة طويلة.

ولفتت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، إلى أنه عندما أنتج فيلم "الممر" شهدت شاشات العرض ازدحاما كبير، ما يدل على أن لدينا جيشا متعطشا لمعرفة هويته وبلده وتاريخه.