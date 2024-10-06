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عبء ثقيل وجيل ضائع.. كاتب إسرائيلي يعلق على ذكرى 6 أكتوبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 03:28 م
عبء ثقيل وجيل ضائع.. كاتب إسرائيلي يعلق على ذكرى 6 أكتوبر حرب أكتوبر
كتب أحمد جمعة

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تطرق الكاتب الإسرائيلي أمنون لورد، في مقاله على صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية، الأحد، إلى هزيمة جيش الاحتلال في حرب أكتوبر عام 1973، مؤكدا أن الأمهات الثكالى والآباء عانوا لسنوات طويلة لفقدان آبنائهم في هذه الحرب التي كانت عبء ثقيلا، مشيرا إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر موشيه ديان، والتي أكد أنها حرب ثقيلة في أيام ثقيلة.

وأشار الكاتب الإسرائيلي إلى أن الإسرائيليون الذين عاشوا هذه الأيام يتذكرون جيدا وجوه الإسرائيليات الثكالى اللائن فقدن أبنائهن، واصفا الجيل الذي عاش في حرب 1973 بالـ"الجيل الضائع" الذي لم يكون فيه سوى الآباء، مضيفا: كل سقوط ترك دمعة كبيرة.. من الصعب أن نتخيل دموع الأمهات عام 1973."

 

 







حرب أكتوبر

نصر أكتوبر

حرب أكتوبر 1973

نصر أكتوبر 1973

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