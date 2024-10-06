سفير الصومال بالقاهرة يهنئ مصر حكومة وشعبا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

أ ش أ

هنأ علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر المندوب الدائم بجامعة الدول العربية، مصر حكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد السفير علي أوراي - في بيان اليوم الأحد - أن حرب أكتوبر تمثل انتصاراً لكل العرب حيث أعادت لمصر والأمة العربية عزتها وكرامتها.

وأضاف أن نصر أكتوبر سيظل علامة فارقة ومضيئة في تاريخ الأمة العربية بأكملها ، وملهما لقوة الإرادة المصرية، مشيرا إلى أن هذا النصر العظيم سيظل رمزاً عربيا يدعو للفخر والإعتزاز بتلك الذكرى الخالدة.

ووجه سفير الصومال بمصر، التحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة، معربا عن أمله أن يُعيد هذه المناسبة الغالية بكل الخير على مصر والأمة العربية.