اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2024 08:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

سفيرة الإمارات مهنئة مصر بذكرى نصر أكتوبر: مزيدا من التقدم فى مسيرة التنمية

الأحد، 06 أكتوبر 2024 04:39 م
سفيرة الإمارات مهنئة مصر بذكرى نصر أكتوبر: مزيدا من التقدم فى مسيرة التنمية سفيرة الإمارات
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة التهنئة إلى القيادة والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات 6 أكتوبر المجيدة.

ونشرت السفارة على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، تهنئة  للدولة المصرية والشعب المصري، بمناسبة مرور 51 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة في حرب العبور عام 1973.

وحرصت السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، على تقديم التهنئة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وللشعب المصري، بذكرى انتصارات أكتوبر.

وقالت سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة، خالص التهاني لجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً بمناسبة الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر العظيم، ونسأل المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها ويوفقها في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.







حرب أكتوبر

نصر أكتوبر

حرب أكتوبر 1973

نصر أكتوبر 1973

ذكرى نصر أكتوبر

الذكرى 51 لنصر أكتوبر

بطولات أكتوبر

مصر تنتصر على إسرائيل

هزيمة إسرائيل في أكتوبر

حرب يوم الغفران

نصر أكتوبر المجيد

ذكرى حرب أكتوبر 1973

ذكرى نصر أكتوبر1973

أفلام عن نصر أكتوبر

حكايات عن نصر أكتوبر

أفلام وثائقية عن نصر أكتوبر

ملحمة أكتوبر

اليوم السابع بلس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة