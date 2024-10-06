حصاد الوزارات.. التعليم توجه المدارس بالاحتفال غدا بذكرى انتصار أكتوبر

إعداد ـ محمد جاد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم :

طرح السلع الغذائية بمنافذ وزارة التموين بتخفيض 10% بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

وزارة الصحة تكشف سلسلة نصائح هامة للوقاية من التهاب السحايا

وزارة التعليم العالى: تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة العريش بتكلفة 1.5 مليار جنيه

وزارة التعليم توجه المدارس بالاحتفال غدا بذكرى انتصار أكتوبر

وزير الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدمت 105 ملايين خدمة مجانية خلال 66 يوما

وزيرة البيئة تلتقى أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية لبحث التعاون المشترك

وزارة الصحة تكشف خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج

وزارة الصحة: أضرار التدخين غير المباشر لا تقل خطورة عن التدخين المباشر

وزارة التضامن: تنفيذ 200 قافلة بـ19 محافظة لإصدار بطاقة الخدمات لذوى الإعاقة

وزير التعليم يهنئى الرئيس السيسى بحلول الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر

وزير الرى: بحر البقر ثانى أكبر محطة فى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى