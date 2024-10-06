الحوثي: استهدفنا 193 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأسقطنا 11 مسيرة أمريكية

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد زعيم جماعة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي، أنه تم "استهداف سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي، والأمريكي والبريطاني"، كاشفا عن إسقاط 11 طائرة مسيّرة مسلحة أمريكية من نوع "إم كيو 9".



وقال في كلمة له بمناسبة مرور عام على العدوان الإسرائيلي ضد غزة الفلسطينية، إن قوات الحوثي "في جبهة اليمن قصفت على مدى عام أهداف صهيوينة بأكثر من 1000 صاروخ ومسيّرة، وكذلك استخدمت الزوارق في البحار".



وأضاف عبد الملك الحوثي، أن "طوفان الأقصى أفشل مشروع تصفية القضية الفلسطينية وأعادها للواجهة وأحيا ثقافة الجهاد ودفع العدو إلى حرب طويلة، مضيفا: "أقول لإخوتنا في حركة حماس وفي كتائب القسام وفي الحركات الفلسطينية المجاهدة في حركة الجهاد الإسلامي، وسرايا القدس وكل الحركات التي تجاهد في فلسطين نحن إلى جانبكم وشعبنا هو سند لكم، يتحرك معكم بكل ما يستطيع".