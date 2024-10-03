النائب العام يلتقى أعضاء إدارة التفتيش القضائى للنيابة العامة

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، يوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر أكتوبر الجاري، بأعضاء إدارة التفتيش القضائي، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، وذلك بحضور السيد المستشار مدير التفتيش القضائي، ولفيف من قادة النيابة العامة.

وفي مستهل اللقاء، ألقى النائب العام كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير لأعضاء إدارة التفتيش القضائي على ما بذلوه من مجهودات خلال العام القضائي المنصرم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى العمل الفني والإدارى بمختلف النيابات.

هذا، وقد استعرض المستشار مدير التفتيش القضائي، ما حققته الإدارة من نجاحاتٍ في مجالات التفتيش الفنى والميداني، والتدريب والمرافعة، فضلًا عن دورها الفعال فى تحقيق الارتقاء بالمستوى الفنى لأعضاء النيابة العامة؛ بما يُسهم في حسن سير منظومة العدالة.