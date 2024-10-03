اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 أكتوبر 2024 10:46 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

النائب العام يلتقى أعضاء إدارة التفتيش القضائى للنيابة العامة

الخميس، 03 أكتوبر 2024 09:52 ص
النائب العام يلتقى أعضاء إدارة التفتيش القضائى للنيابة العامة النائب العام المستشار محمد شوقي
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، يوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر أكتوبر الجاري، بأعضاء إدارة التفتيش القضائي، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، وذلك بحضور السيد المستشار مدير التفتيش القضائي، ولفيف من قادة النيابة العامة.

 

وفي مستهل اللقاء، ألقى النائب العام كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير لأعضاء إدارة التفتيش القضائي على ما بذلوه من مجهودات خلال العام القضائي المنصرم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى العمل الفني والإدارى بمختلف النيابات.

 

هذا، وقد استعرض المستشار مدير التفتيش القضائي، ما حققته الإدارة من نجاحاتٍ في مجالات التفتيش الفنى والميداني، والتدريب والمرافعة، فضلًا عن دورها الفعال فى تحقيق الارتقاء بالمستوى الفنى لأعضاء النيابة العامة؛ بما يُسهم في حسن سير منظومة العدالة.







النائب العام

النيابة العامة

التفتيش القضائي بالنيابة العامة

أعضاء إدارة التفتيش القضائي




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة