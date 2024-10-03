اتفاقية مبادئ لاستخدام بيانات تشغيل الطائرات بما يفيد فى السلامة والصيانة

كتب أحمد مصطفى

كشف الاتحاد الدولى للنقل الجوى، فى بيان له اليوم الخميس، عن التوصل لاتفاقية مبادئ لاستخدام بيانات تشغيل الطائرات، وحسب البيان الذى جاء فيه حدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، وشركات إيرباص، وإمبراير، ورولز رويس، خمسة مبادئ رئيسية للوصول إلى واستخدام بيانات تشغيل الطائرات(AOD)، وهذه المبادئ هي:

1. الموافقة: يمكن استخراج بيانات تشغيل الطائرات فقط بموافقة خطية من شركة الطيران.

2. الشفافية: تتمتع شركات الطيران برؤية واضحة للبيانات التي تولدها طائراتها وكيفية استخدامها.

3. المشاركة: يمكن لشركات الطيران اختيار الأطراف التي تشارك معها بيانات تشغيل الطائرات والتحكم في هذه المشاركة.

4. الوصول: يمكن لشركات الطيران الوصول إلى بيانات تشغيل الطائرات وتحليلها واستخدامها من الطائرات التي تشغلها دون تدخل.

5. الاستخدام المسؤول: توفر شركات الطيران بيانات تشغيل الطائرات لمصنعي المعدات الأصلية (OEMs) لتحسين السلامة ولدعم موثوقية الطائرات.

وتنطبق هذه المبادئ على بيانات تشغيل الطائرات التي تولدها الطائرات بمجرد تسليمها لشركة الطيران/المشغل، سواء كانت في الجو أو على الأرض، وتخضع للوائح والاتفاقيات التعاقدية بين الأطراف. وتأتي هذه الاتفاقية بعد مناقشات مثمرة وتعاونية بين الاتحاد الدولي للنقل الجوي (نيابة عن مجتمع شركات الطيران/المشغلين) وكبار مصنعي الطائرات والمحركات. ويعتبر الوضوح في تعريف واستخدام بيانات تشغيل الطائرات أمرًا مهمًا نظرًا للدور الحاسم الذي تلعبه في دفع الابتكارات في السلامة والصيانة والكفاءة التشغيلية.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا": "توضح هذه المبادئ الشفافية في كيفية استخدام بيانات تشغيل الطائرات.

إن تحديد أن شركات الطيران تتحكم في البيانات التي تولدها الطائرات التي تشغلها، يضع ممارسة أفضل مهمة في مجال كان يحتاج إلى فهم مشترك.

ومع هذه الاتفاقية ستتمكن شركات الطيران والمصنعين والأطراف الأخرى المهتمة من استخدام بيانات تشغيل الطائرات بشكل أكثر كفاءة لإدارة وتشغيل الطائرات بأمان وكفاءة واستدامة أكبر.