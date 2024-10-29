وزير الدفاع الأمريكي يبحث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلى سبل التهدئة بالمنطقة

أ ش أ

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت سبل تحقيق التهدئة في المنطقة.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان نشرته، اليوم الثلاثاء، أن أوستن أكد، خلال الاتصال، التزام الولايات المتحدة بالتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يضمن عودة آمنة للمدنيين اللبنانيين والإسرائيليين إلى منازلهم على جانبي الحدود، كما جدد التزام واشنطن بدعم اتفاق للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على استعداد الولايات المتحدة لحماية موظفيها وحلفائها وشركائها من أي هجمات محتملة من إيران أو الجماعات المدعومة منها.