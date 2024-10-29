اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 10:22 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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نيجيريا توقع اتفاقية مع "التمويل الدولية" لتسهيل التمويل بالعملة المحلية

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 06:00 ص
نيجيريا توقع اتفاقية مع "التمويل الدولية" لتسهيل التمويل بالعملة المحلية نيجيريا
أ ش أ

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أعلنت مؤسسة التمويل الدولية والبنك المركزي النيجيري، في بيان مشترك صادر الإثنين، عن توقيع اتفاقية لتسهيل التمويل بالعملة المحلية، بهدف تعزيز الطلب على العملة النيجيرية "النيرة"، ومساعدة الشركات المحلية على تجنب مخاطر سعر الصرف، والاقتراض بالعملات الأجنبية.


وتهدف مؤسسة التمويل الدولية إلى زيادة تمويلها للقطاعات الحيوية في نيجيريا، من خلال توفير أكثر من مليار دولار في السنوات القادمة، بالإضافة إلى إدارة مخاطر العملة، وزيادة استثماراتها في النيرة النيجيرية في القطاعات ذات الأولوية، مثل الزراعة والإسكان والبنية التحتية والطاقة.


وأشاد محافظ البنك المركزي النيجيري ييمي كاردوسو بتوقيع الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، والتي من المتوقع أن تدعم التمويل بالعملة المحلية على المدى الطويل للشركات الخاصة في نيجيريا بأسعار مناسبة.







البنك المركزي النيجيري

مؤسسة التمويل الدولية

نيجيريا

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